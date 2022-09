Auch vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) wird das Angebot der Ampel begrüßt. „Die steuerfreie Einmalzahlung könnte der Joker sein, um eine Lohn-Preis-Spirale zumindest abzudämpfen”, schrieb IW-Tarifexperte Hagen Lesch am Donnerstag in einer Mitteilung. Das Treffen an diesem Donnerstag komme angesichts bevorstehender Tarifverhandlungen in der Metall-, Elektro- und Chemie-Industrie zum richtigen Zeitpunkt.