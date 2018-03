Treffen mit Macron: Außenminister Maas startet die „Erneuerung Europas“

Er sei gekommen, „um die ausgestreckte Hand von Emmanuel Macron mit seinen Vorschlägen zur Erneuerung Europas endlich zu ergreifen“, sagte Maas nach ersten Gesprächen mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian am Mittwochabend. Deutschland und Frankreich müssten an einem Strang ziehen, um eine neue Dynamik in Europa in Gang zu bringen.