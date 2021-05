Treibhausgas-Einsparungen: Bundesregierung will Klimaschutz-Ziele offenbar deutlich erhöhen

Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge das Ziel für Treibhausgas-Einsparungen bis 2030 auf 65 Prozent erhöhen. Damit werde das bisherige Ziel einer Reduktion von 55 Prozent im Vergleich zum Stand von 1990 um zehn Prozentpunkte erhöht, berichtet der „Spiegel“ am Mittwoch. Zudem soll die Klimaneutralität – also praktisch der Verzicht auf den CO2-Ausstoß – schon 2045 statt 2050 angepeilt werden.