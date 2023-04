Treibhausgase: Die Medizintechnik hat ein ungelöstes Klimaproblem

Die Medizintechnik scheint auf dem Pfad zur Klimaneutralität noch nicht so weit wie manch andere Branchen. In der Studie wird jedoch darauf verwiesen, dass der Druck steige, weil große Nutzer wie der nationale Gesundheitsdienst NHS in Großbritannien inzwischen von seinen Lieferanten Klimastandards verlange. Einzelne Unternehmen seien weiter als andere werden Beispiel genannt: Der schwedische Hersteller Mölnlycke nutze natürliche, biologisch abbaubare Materialien für sein Operationszubehör, das niederländische Unternehmen Philips entwickle neue Produkte mit dem Fokus auf Energieeffizienz und Recycling und die deutschen Siemens Healthineers böten Diagnostik-Geräte nach einer Rundumerneuerung auf den neuesten Standard wieder am Markt an.