Treuhandverwaltung über Rosneft Deutschland PCK-Raffinerie in Schwedt: Rosneft Deutschland unter staatlicher Kontrolle

Die Bundesregierung bemüht sich seit einiger Zeit, alternative Lieferwege zu organisieren, vor allem über Tankerlieferungen in die Häfen Rostock und Danzig und Pipeline-Verbindungen von dort nach Schwedt. Die Pipeline von Rostock nach Schwedt könnte die Raffiniere nach früheren Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums aber maximal zu 70 bis 75 Prozent auslasten. Polen hat bislang darauf beharrt, dass Rosneft nicht mehr an der Raffinerie beteiligt sein dürfe, wenn Lieferungen über den Hafen Danzig ermöglicht werden sollen. Ob diese Voraussetzung nun durch die Treuhand-Lösung erfüllt sind, ist unklar. Zudem war in den vergangenen Wochen über kasachische Öllieferungen spekuliert worden. „Wir prüfen die Option, kasachisches Öl über die Druschba-Pipeline nach Schwedt zu liefern“, hatte dazu das BMWK mitgeteilt. Hierfür sei man zur Klärung technischer und rechtlicher Fragen in Gesprächen mit der EU-Kommission. „Vor dem Hintergrund aktueller russisch-kasachrischer Spannungen und einer Abhängigkeit von Russland ist das allenfalls als zusätzliche Versorgungsvariante einzuordnen.“