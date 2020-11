Triage bei Covid-19-Patienten „Man sollte eine Behandlung nicht abbrechen“

Die im Sommer vorgestellten Corona-Richtlinien der Intensivmediziner sind schon per Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet…

Die entscheidende Frage der Zuteilungskriterien für Überlebenschancen in einer Not- und Knappheitssituation kann nicht einzelnen Ärztinnen oder Ärzten vor Ort überlassen werden. Beim Schutz von Leben und Gesundheit ist der Gesetzgeber in der Pflicht. Dazu kann das Bundesverfassungsgericht aber wichtige Aussagen treffen.



