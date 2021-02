Trotz Corona: IG-Metall-Chef beharrt auf Lohnerhöhung

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat die Forderung der Arbeitgeber nach einer Nullrunde in diesem Jahr in der Metall- und Elektroindustrie zurückgewiesen. In einem Interview mit den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Samstagausgaben) sagte Hofmann: „2020 gab es keine Tariferhöhung. In diesem Jahr brauchen wir sie, weil sonst die Arbeitnehmer einen Verlust bei den Reallöhnen erleiden.“