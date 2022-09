Trotz Milliardenhilfen Uniper plant bisher kein Sparprogramm – und feiert Gas-Sause in Italien

Zum Auftakt der Konferenz wurden die Gäste zum Gala-Dinner in die Villa Necchi eingeladen, wo jüngst der Hollywoodfilm „House of Gucci“ gedreht wurde: Opulenter Blumenschmuck, Empfang mit Aperol Spritz und Musicalbegleitung zum Essen sind auf Fotos zu sehen. „Atemberaubend“ sei der Abend gewesen, schwärmte der Messeveranstalter Gastech auf Twitter – und dankte dem deutschen Energiekonzern für sein großzügiges Engagement: „Thank you to our sponsors @uniper_energy.“