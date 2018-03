Trotz verfassungsrechtlicher Zweifel: Steinmeier unterzeichnet Bund-Länder-Finanzpaket

Steinmeier äußerte am Montag nun „erhebliche Zweifel“ daran, dass sich der Bund per Grundgesetz diese Verwaltungsaufgaben zurückholt, es aber mit einem einfachen Gesetz (Fernstraßen-Bundesamt-Errichtungsgesetz Paragraf 3, Absatz 3) möglich macht, dass die Zuständigkeit wieder an die Länder übertragen werden könne. „Denn es spricht einiges dafür, dass die Rückübertragung von Verwaltungsaufgaben vom Bund auf die Länder nur dann zulässig ist, wenn das Grundgesetz dies in einer Öffnungsklausel vorsieht“, erklärte das Präsidialamt.