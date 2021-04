Truppenabzug: Kramp-Karrenbauer: Bundeswehr soll Afghanistan Mitte August verlassen

„Wir begleiten und beschützen den geordneten Abzug mit zusätzlichen Sicherungskräften“, kündigen die beiden in dem Dokument an, das vom Ministerium am Donnerstag veröffentlicht wurde. Kramp-Karrenbauer sagte der ARD, sie wolle bereits am Montag weitere Gespräche mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel führen.