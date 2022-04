Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer lässt Mitgliedschaft bei den Grünen bis Ende 2023 ruhen

Palmers Anwalt Rezzo Schlauch hatte nach der Anhörung am Samstag gesagt, dass das Schiedsgericht die Verhandlung sehr gut und mit hoher Sachkompetenz geführt habe: „Man kann es sich eigentlich nicht besser, nicht professioneller, nicht seriöser wünschen.“ Das Verfahren ist auch deshalb von Bedeutung, weil im Herbst in Tübingen die Wahl des Oberbürgermeisters ansteht. Palmer will als unabhängiger Kandidat antreten.



Lesen Sie auch: Das wirtschaftspolitische Profil der Grünen-Spitze