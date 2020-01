Türkei-Reise Merkel in Istanbul mit Wirtschaftsvertretern zusammengetroffen

Politisch hochrangige Termine seien „ein wichtiges Signal, das das Vertrauen in den Investitionsstandort Türkei stärkt“, hatte Pahl vor Merkels Besuch gesagt. Auch türkische Wirtschaftsvertreter hofften auf eine deutliche Verbesserung der Beziehungen. „Wir wünschen uns, dass der Türkeibesuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bezug auf die bilateralen Beziehungen und die Beziehungen zur EU ein Wendepunkt wird“, twitterte der Chef des großen Unternehmerverbandes Tüsiad, Simone Kaslowski, am Donnerstag.