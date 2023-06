Türkische Zentralbank Die Neue und das schwere Erbe

Nachfolger Sahap Kavcioglu folgte brav den Anweisungen des Präsidenten und senkte die Zinsen in einem bereits hoch-inflationären Umfeld von 19 auf 8,5 Prozent. In der Folge schoss die Inflation im Herbst vergangenen Jahres auf bis zu 80 Prozent nach oben. Derzeit liegt sie bei rund 40 Prozent, eine Lohn-Preis-Spirale ist längst in Gang gesetzt. Erkan tritt also ein schweres Erbe an.