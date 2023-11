Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der gestern und heute Berlin besuchte, hält sich mit einer Bewertung der Äußerungen Erdogans zurück. „Es ist nie einfach, wenn wir innerhalb des Bündnisses unterschiedliche Ansichten haben”, sagte er in einem dpa-Interview. Das habe aber „in gewisser Weise keinen Einfluss darauf, was wir tun oder nicht tun, weil wir in diesem speziellen Konflikt keine Rolle spielen”.