Turnaround statt Notkredit Was sich von Japans Sanierern lernen lässt

Die ETIC stieg bei JAL sogar für zweieinhalb Jahre mit rund 3,3 Milliarden Euro als Anteilseignerin ein und übernahm sämtliche Anteile der Gesellschaft. Zudem hatte die ETIC rund ein Viertel der insgesamt 6,6 Milliarden Euro Gesamtschulden der Fluglinie aufgekauft und Kreditlinien zur Verfügung gestellt. So konnte die JAL Kerosin kaufen, Flughafensteuern zahlen oder die Enteisung ihrer Flugzeuge beauftragen und somit weiterfliegen. Die Kunden bekamen die Insolvenz nicht zu spüren – das war auch das erklärte Ziel. Ihr Kapital wiederum beschaffte sich die ETIC am privaten Kapitalmarkt und über Investitionsprogramme der Regierung.



Am Ende der Sanierung von JAL stand der Börsengang. Dessen Erlös, im Ganzen rund 6,5 Milliarden Euro, reichte nicht nur aus, das bereitgestellte Eigenkapital zurückzuzahlen, sondern sorgte zudem für ein dickes Plus in der Staatskasse. Oder anders formuliert: Die Rettung von JAL und der Erhalt von mehreren tausend Arbeitsplätzen und vieler Zulieferer haben den japanischen Steuerzahler keinen einzigen Yen gekostet.