TV-Triell Hinter den Kulissen geht das Ringen weiter

Die Führung von Scholz überrascht durchaus. Erst am Donnerstag hatte es eine Razzia im Bundesfinanzministerium gegeben, für das Scholz als Finanzminister verantwortlich ist. Es geht um Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Einheit FIU, sie habe Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche nicht rechtzeitig weitergegeben.



Eine Steilvorlage zum ersten und wichtigsten Angriff der Triell-Runde. Laschet wirft Scholz vor, er habe Fehler bei der Aufklärung von Geldwäschedelikten gemacht. Scholz wirkt betroffen, gerät streckenweise in eine Verteidigungshaltung: Die Probleme in der Einheit habe es schon vor seiner Amtszeit gegeben. Er hätte viel dafür getan, um die Problemstellen nachhaltig auszubessern: Mehr Personal, IT und ein Personalwechsel in der Leitung. Aber Scholz sei doch verantwortlich für die Behörde, kontert Laschet. Es sei „schon ein Wunder, wie der Finanzminister angesichts dieser Situation eine solche Schönfärberei an den Tag legen kann“.