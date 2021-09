TV-Triell Was Micky Maus von China hält

Ohnehin noch ein Wort zur Altersvorsorge: Die Rente war am Sonntag erneut kaum Thema, ebenso wenig wie in den TV-Triellen zuvor. Auch andere Themen wurden kaum vertieft, etwa Bildung oder Digitalisierung – wie diese Politikfelder gestaltet werden, wird aber entscheidend für die Zukunft Deutschlands sein. Statt also in den Sendungen immer wieder nur die „Greatest Hits“ abzurufen, wäre eine Aufteilung der Themen in künftigen Wahldebatten so sinnvoll wie wünschenswert.