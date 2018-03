Tweets zur Kanzlerwahl: Spott über „Murmeltiertag im Bundestag“ in sozialen Netzwerken

„Gerade läuft auf allen Kanälen die vierte Wiederholung der Kanzlerwahl. Wofür zahle ich eigentlich Rundfunkgebühren, wenn die es nicht schaffen sich in zwölf Jahren eine neue Handlung bei ,House of Bundestag’ einfallen zu lassen?“ Viele Nutzer auf Twitter scherzten darüber, dass die Wahl zum Bundeskanzler in Deutschland sich am Mittwoch zum vierten Mal wiederhole. Dass sei „wie Titanic gucken“, flachste ein Nutzer etwa: „Viel los an Deck, aber jeder weiß, wie es ausgeht.“