Twitter-Delisting durch Elon Musk Was bringt der Abschied von der Börse?

Elon Musk schätzt ausgefallene Kleidung – besonders zu ausgefallenen Anlässen. Bei einer Veranstaltung zur Eröffnung der Teslafabrik in Texas stolziert er mit Cowboyhut und Sonnenbrille über die Bühne, auf der Baustelle der deutschen Tesla-Dependance in Grünheide bei Berlin inszeniert sich Musk in der schwarzen Kluft eines Zimmermanns samt Schlapphut. Aber eines mag der reichste Mann der Welt gar nicht: Transparenz in den eigenen Unternehmungen. Seit Jahren streitet sich Musk mit der US-Börsenaufsicht SEC. Immer wieder Thema: Welche Informationen Musk über seine Unternehmen zu welchem Zeitpunkt der Öffentlichkeit preisgibt.