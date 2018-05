Über eine Viertelmillion Fälle 2017: Jede fünfte Schuldnerberatung mit außergerichtlicher Einigung

WiesbadenSchuldnerberatungsstellen haben im vergangenen Jahr in etwa jedem fünften Fall (20 Prozent) eine außergerichtliche Einigung für Schuldner erreicht. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Dabei stimmen Gläubiger beispielsweise einer Stundung oder Reduzierung der Forderung zu oder verzichten ganz darauf.