Überarbeiteter Entwurf der Bundesnetzagentur Neue Vergaberegeln für 5G – das ändert sich

4.) Auch entlang aller Bahntrassen mit mehr als 2000 Fahrgästen pro Tag müssen die Mobilfunkbetreiber ihre Netze so erweitern, dass die Daten mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Megabit pro Sekunde bis Ende 2022 übertragen werden.

5.) Die Einstiegshürden für einen bundesweiten Newcomer (Interesse hat United Internet bekundet) werden abgesenkt. Bis 2023 müssen nur 25 Prozent aller Haushalte, bis 2025 50 Prozent aller Haushalte mit 5G versorgt werden. Ein 5G-Ausbau in den größten deutschen Städten reicht in den ersten fünf Jahren aus. Die Bundesnetzagentur will in den 5G-Vergaberegeln auch ein echtes Verhandlungsgebot mit den drei etablierten Mobilfunkbetreibern verankern, damit der Neuling über nationales Roaming bereits bestehende Netze mitnutzen kann.

6.) Die Wettbewerbsform Diensteanbieter bleibt erhalten. Es gibt zwar keine explizite Pflicht für die Mobilfunkbetreiber, weiter mit Diensteanbieter wie Freenet zusammenzuarbeiten. Aber die Bundesnetzagentur will diese netzunabhängige Form des Wettbewerbs auch über das Jahr 2020 erhalten und aktiv eingreifen, sobald ein Netzbetreiber gegen dieses Gebot verstößt.

7.) Weitergehende Kooperationen beim 5G-Netzausbau will die Bundesnetzagentur erleichtern, damit sich die Mobilfunkbetreiber insbesondere in schlecht versorgten ländlichen Regionen das Ausrollen der Netze aufteilen können. Investitionen in Milliardenhöhe könnten dadurch gespart werden.

8.) Die Bundesnetzagentur stellt ein weiteres Frequenzspektrum bereit, damit Industrieunternehmen eigene 5G-Netze in ihren Fabriken aufbauen können.