Überfall: Mann stößt Achtjährigen und dessen Mutter in Frankfurt vor den Zug

Gesperrt sind die Bahnsteige 6 und 7 am Hauptbahnhof. Ein achtjähriger Junge ist am Montag im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Mann am Gleis 7 vor einen einfahrenden Zug gestoßen und getötet worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Bild: dpa