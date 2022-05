„Übergewinnsteuer“ Eine grüne Kriegsteuer auf Energiekonzerne ist gut gemeint, aber voll daneben!

Betrachten wir die Rechtslage: Gewinne unterliegen in Deutschland bereits einer Regelbesteuerung bis annähernd 50 Prozent, wenn man die Besteuerung auf Gesellschafts- und Gesellschafterebene berücksichtigt. Damit liegt Deutschland international an der Spitze. Noch mehr Abgaben sind mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in der Ampelregierung nicht zu machen.



Hinzu kommt ein nicht unwichtiges juristisches Detail: Alle internationalen Energiekonzerne werden dort, wo sie ihren Sitz und ihre Produktionsstätten haben und gerade hohe Gewinne einfahren, vom jeweiligen Fiskus zur Kasse gebeten. Da darf der deutsche Fiskus nicht übergriffig werden und muss sich mit der Besteuerung der hiesigen Vertriebsgesellschaften begnügen. Wer das für juristisches Klein-Klein hält, dem ist auch unser demokratischer Rechtsstaat egal.