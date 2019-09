Übermäßiger Reichtum „Wir müssen über ein Maximalvermögen reden!“

Wie sollte so ein Maximalvermögen denn ausgestaltet werden?

Auf einen technokratischen Vorschlag lasse ich mich nicht ein. Ich will mich nicht hinstellen und sagen: Ab einem bestimmten Wert müssen sämtliche Vermögensanteile in einen staatlichen Fonds eingezahlt werden. Ich plädiere dafür, ein Maximumvermögen Schritt für Schritt in einer öffentlichen Debatte zu erörtern. Wir müssten über Unternehmensfortbestand und über Gerechtigkeit diskutieren. Das eine darf nicht gegen das andere ausgespielt werden. Enteignungsvorwürfe, aber auch Angst vor Oligarchisierung unserer Gesellschaft müssen wir ernst nehmen. All das würde auch dazu führen, dass das Problem des Überreichtums sichtbar wird. Aktuell wird die Frage der Legitimität von exzessivem Reichtum in jeder Debatte unterlaufen.