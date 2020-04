Übernahme: Regierung will mehr Firmenübernahmen auf Sicherheitsaspekte abklopfen

Die Bundesregierung hat Änderungen für eine stärkere Überprüfung von Firmenübernahmen durch Investoren aus dem Nicht-EU-Ausland auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte am Mittwoch eine Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG). Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagte in Berlin, die Regelungen in Deutschland seien sehr liberal und müssten nachgeschärft werden. Der Industrieverband DIHK warnte, zu viele staatliche Prüfungen könnten dem Standort schaden.