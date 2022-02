Überraschende Personalien Am Freiheitsbegriff scheiden sich die Ampel-Geister

In der Koalition baut sich – erkennbar auch an diesen Personalien – ein Konflikt auf. Der wird sich entladen, weil die drei Parteien sehr unterschiedliche Ideen von Freiheit haben. Die FDP pflegt das klassische Verständnis von Freiheit Einzelner samt Skepsis gegenüber dem Staat. Den wollen SPD und Grüne dagegen stärken. Die SPD forciert soziale Absicherung durch Mindestlohn oder Rentenversprechen – mit Hinweis darauf, dass ohne Sicherheit keine Freiheit möglich ist. Die Grünen verlagern Freiheit vom Hier und Jetzt in die Zukunft: Ohne Nachhaltigkeit (und Einschränkung heute) ist die Freiheit der Nachkommenden beschnitten. Dem Argument folgte das Bundesverfassungsgericht bereits im Urteil gegen die bisherige Klimapolitik.