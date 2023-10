Überregulierung Deshalb geht dem Mittelstand die Luft aus – und auch die Lust

Ein weiterer entscheidender Faktor, der zur „Business Resignation“ beiträgt, sind die überall fehlenden Arbeitskräfte. In Deutschland gibt es rund zwei Millionen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren, die weder eine formelle Ausbildung absolvieren oder erwerbstätig sind noch an Bildungsmaßnahmen teilnehmen. Diese Gruppe nennt man „Neets“ (Not in Education, Employment, or Training). Dies ist ein alarmierender Trend, der schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft hat.