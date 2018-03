Überwachungssoftware: Überwachung made in Germany für totalitäre Regime

In Deutschland gibt es bereits seit Jahren heftigen Streit darüber, wie stark der Einsatz des Staatstrojaners mit Blick auf den Schutz der Privatsphäre von Bürgern beschränkt werden muss oder ob ein solch umfangreiches staatliches Überwachungsinstrument überhaupt existieren sollte. Die Auseinandersetzung zwischen den häufig liberalen Verteidigern der Grundrechte und meist konservativen Unterstützern der Sicherheitsbehörden wird sich weiter fortsetzen und ist unerlässlich für unseren demokratischen Rechtsstaat. Was aber nicht notwendig ist und sofort beendet werden muss, ist die derzeitige Einkaufspraxis. Es kann weder im Sinne der Deutschen noch ihrer Bundesregierung sein, dass Steuergelder in dieser Form ausgegeben werden und damit indirekt der Überwachung und Unterdrückung in autoritären Staaten dienlich sind. Der Erwerb von Überwachungssoftware und Hacking-Dienstleistungen, die auch zur Verfolgung von Menschenrechtlern, Oppositionellen und Journalisten eingesetzt werden, ist nicht akzeptabel – egal ob man liberal oder eher konservativ denkt.