Ukraine-Konflikt: SPD-Fraktionschef Mützenich: Putin will den Status Quo in Europa verändern

Der SPD-Fraktionschef verwies zudem auf Probleme in der Ukraine. „Wir kritisieren zurecht, was im Osten des Landes geschieht. Aber auch in der Ukraine selbst gehen Reformen nicht voran“, sagte er. „Es gibt Probleme bei der Unabhängigkeit der Justiz ebenso wie bei der Macht der Oligarchen. Es muss auch in der Ukraine Veränderungen und Reformen geben.“ Es sei richtig, dass die Nato grünes Licht für die Lieferung eines defensiven Drohnen-Abwehrsystems an die Ukraine gegeben habe.