Ukraine-Krieg Caritas: 17,7 Millionen Menschen in Ukraine brauchen Hilfe

22. Februar 2023 | Quelle: dpa

Hilfsorganisationen wie die Caritas verteilen Nahrungsmittel und warme Mahlzeiten an die Menschen in der Ukraine. Bild: Bild: dpa

17,7 Millionen Menschen in der Ukraine sind nach Einschätzung von Caritas International dringend auf Hilfe angewiesen. Die katholische Hilfsorganisation werde die Menschen in der Ukraine und in den Nachbarländern so lange unterstützen, wie es nötig sei, versicherte deren Leiter Oliver Müller am Mittwoch in Freiburg.