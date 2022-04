Ukraine-Krieg: Deutschland bildet offenbar Ukrainer an Panzerhaubitze 2000 aus

Anstatt die Ukraine direkt zu versorgen werde Deutschland moderne Panzer an osteuropäische Länder liefern, die bereit sind, Ausrüstung aus der Sowjetzeit in die Ukraine zu schicken, für deren Bedienung die Soldaten dort ausgebildet sind, so der Regierungsvertreter. Es werde noch verhandelt, welche Nato-Verbündeten in Osteuropa die Ukraine beliefern. Scholz sagte am Dienstag, es sei wichtig, Waffen zu liefern, die für die Verteidigung der Ukraine sofort verfügbar und effektiv seien.