Ukraine-Krieg Deutschland erteilt Ausfuhrgenehmigung für Leopard-1-Panzer

03. Februar 2023 | Quelle: dpa

Deutschland erwägt laut Medienberichten die Weitergabe von Leopard-1-Panzern. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung hat eine Exportgenehmigung für Kampfpanzer des Typs Leopard 1 in die Ukraine erteilt. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Bisher hatte die Bundesregierung nur die Lieferung der moderneren Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen in die Ukraine angekündigt.