Ukraine-Krieg „Die Soldaten wollen nicht mehr Putins Kanonenfutter sein“

Angesichts der zahllosen Grausamkeiten der Russen werden die Rufe nach einem Kriegsverbrechertribunal immer lauter. Wie realistisch ist das?

Das wird sicher schwierig. Aber dass ein derartiges Ausmaß an Verbrechen über eine so lange Zeit mit so vielen Opfern von der Völkergemeinschaft am Ende nicht verfolgt und durch ein Gericht beurteilt würde, wäre ein schwerer Schlag gegen die Idee vom Vorrang des Rechts. Wir müssen es versuchen. Auch weil es eine noch viel größere Illusion wäre zu glauben, man könne langfristig Frieden schließen, ohne diese gigantischen Verbrechen am ukrainischen Volk zu sühnen.