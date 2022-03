Ukraine-Krieg Erneut Proteste und Solidaritätskundgebungen wegen Ukraine-Krieg

Auch in Baden-Württemberg gingen Tausende Menschen in mehreren Städten auf die Straßen - allein in Mannheim trafen sich nach Schätzungen der Polizei rund 9000 Teilnehmer zu einem Schweigemarsch. Unter dem Titel „Musik für den Frieden“ musizierten in Stuttgart renommierte Orchester, Chöre und Sänger unter freiem Himmel gemeinsam gegen Russlands Angriff. Vor dem Opernhaus stimmten die Stuttgarter Philharmoniker, die Staatsoper Stuttgart, das SWR Symphonieorchester und das Stuttgarter Kammerorchester unter anderem die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven an. „In diesem Satz komponierte Beethoven 1824 mit Schillers Worten seine Utopie einer versöhnten Menschheit“, erklärten die Musiker zur Wahl des Stückes.