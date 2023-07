Ukraine-Krieg Getreide statt Gas: Der zaudernde Westen lässt Putin schon wieder ein Druckmittel

Fürchterlich sind die Folgen schon jetzt: Russlands Luftwaffe bombardierte ukrainische Speicher und die Häfen von Odessa und Mykolajiw – die dritte Nacht in Folge. Allein 60.000 Tonnen Getreide sollen so in kürzester Zeit zerstört worden sein. „Die russische Schwarzmeerflotte wird nun wahrscheinlich eine aktivere Rolle bei der Unterbrechung des laufenden Handels übernehmen“, warnt außerdem das britische Verteidigungsministerium.