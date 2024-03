Ukraine-Krieg: Kalter Frieden um jeden Preis? Die SPD ist auf dem Holzweg

Dass Scholz in der Taurus-Frage argumentativ seit Wochen immer mehr in die Defensive gerät, macht auch seine jüngste Reaktion deutlich. Nachdem sein Machtwort zu Taurus in der streitenden Ampelkoalition wirkungslos verpufft ist, versucht er sich jetzt mit Arroganz des Problems zu entledigen: Die Debatte in Deutschland sei „an Lächerlichkeit nicht zu überbieten“, kanzelt Scholz seine Widersacher schroff ab, das sei „peinlich für unser Land“. Wer so redet, muss schon sehr in Not sein.