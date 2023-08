Ukraine-Krieg: Lindner setzt in Kiew auf baldige Taurus-Entscheidung

Bei seinem ersten Besuch in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 hat sich Bundesfinanzminister Christian Lindner offen gezeigt für eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an das Land. „Da ich weiß, dass viele für eine solche Unterstützung Sympathie haben, wie ich selbst auch, hoffe ich auf eine baldige, sehr baldige Klärung dieser Frage“, sagte der FDP-Chef am Montag in der ukrainischen Hauptstadt. Deutschland erwäge im Kreis der Verbündeten, was benötigt werde und was möglich sei.