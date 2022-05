Ukraine-Krieg „Obwohl Putin immer aggressiver auftrat, blieben die Beziehungen eng – wieso?“

Jan Claas Behrends lehrt und forscht am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und an der Viadrina-Universität Frankfurt/Oder. Er ist Mitglied des SPD-Geschichtsforums. Im März veröffentlichte er dort mit zwei Kollegen eine kritische Erklärung zum Umgang der SPD mit ihrer Russlandpolitik.