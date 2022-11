Ukraine-Krieg „Russland ist seiner eigenen Propaganda zum Opfer gefallen“

Aber wie sieht es nun mit der Position in Afrika, Nahost, Süd- und Ostasien aus? Dort scheint sich das russische Kriegsnarrativ langsam durchzusetzen.

Das stimmt. Wie ich schon sagte, versucht Russland seinen Einfluss auf diese Regionen auszuweiten. Sie hatten dort schon vor dem Krieg einen guten Stand. Aktuell steckt Russland seine diplomatischen Bemühungen also in diese Regionen, weil Moskau bewusst ist, dass sie die Einstellung von Europa [oder] den USA nicht als Ganzes verändern können. In afrikanischen Ländern erhoffen sie sich mehr Erfolg. In Mali versuchen sie beispielsweise Frankreich seine Position streitig zu machen und stellen Russland als ein Land dar, dass wirtschaftliche und andere Hilfen verspricht.



Wie zuversichtlich sind Sie, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine den Winter über anhalten wird – vor allem mit Blick auf steigende Energiepreise, eine zunehmende Inflation und die Aussicht auf eine Rezession? Wird Russland neue Vorstöße wagen?

Da bin ich recht optimistisch. Ich glaube, dass der Westen sich in großen Teilen einig war oder ist, schließlich hat er die Ukraine mit verschiedensten Waffensystemen beliefert. Doch natürlich könnten wir mehr tun. Ich würde mir noch mehr Unterstützung aus allen westlichen Ländern wünschen, vor allem in Form von Waffensystemen mit größerer Reichweite.