Ukraine-Krieg Scholz muss sein Schweigen brechen

Das ist fatal. In Osteuropa erhärtet sich damit der Verdacht, dass in Berlin doch niemand aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, in denen allen voran Sozialdemokraten Putin und seine Helfer hofierten und Deutschland in eine gefährliche Abhängigkeit manövrierten. In Südeuropa herrscht zu Recht Unmut, dass ausgerechnet das Land, das während der Eurokrise gerne andere belehrte, nur auf sich selbst schaut – in einem Konflikt, in dem es um Leben und Tod und grundlegende westliche Werte geht.