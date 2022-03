Ukraine-Krieg und die wirtschaftlichen Folgen Die Bazooka des Robert Habeck

In Windeseile konzipieren die Topbeamten in Habecks Ressort nun neue Hilfsprogramme für Firmen, die unter den Folgen des Krieges und der Energiekosten leiden. Krise im Sinne von Staatshilfe immerhin können sie an der Invalidenstraße mittlerweile aus dem Effeff. Ruhe herrschte in den vergangenen zwei Jahren eigentlich nie.