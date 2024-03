Ukraine-Krieg Union will Bundestag erneut über Taurus abstimmen lassen

07. März 2024 | Quelle: dpa

Ein Ausstellungsstück eines Taurus KEPD 350 Marschflugkörpers im Showroom des Rüstungsunternehmens MBDA. Bild: Bild: dpa

Die Union will den Bundestag in der nächsten Woche erneut über die Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine abstimmen lassen. „Die CDU/CSU-Fraktion wird die Frage der Taurus-Lieferung in der kommenden Sitzungswoche zur namentlichen Abstimmung im Bundestag stellen. Das Parlament muss das Heft des Handelns übernehmen”, sagte der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) der „Rheinischen Post”.