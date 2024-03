Ukraine-Krieg Wie der Marschflugkörper Taurus funktioniert – und worum es in der Debatte geht

Scholz fürchtet, dass Deutschland so in den Krieg hineingezogen werden könnte. Er vertritt außerdem die These, dass der Taurus-Einsatz die Beteiligung deutschen Personals erfordere. „Deutsche Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Auch nicht in Deutschland“, sagte er etwa gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zu seiner Ablehnung schob er in der vergangenen Woche noch nach: „Ich bin der Kanzler, und deshalb gilt das.“ Sein Nein zu Taurus-Lieferungen bekräftigte Scholz auch am Mittwoch bei einer Befragung im Bundestag: „Das ist eine Grenze, die ich als Kanzler nicht überschreiten will.“