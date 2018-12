Ukraine-Krise Kramp-Karrenbauer fordert Sanktionen gegen russische Schiffe

BerlinDie CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Forderung erweitert, wegen des russischen Vorgehens gegen die Ukraine im Asowschen Meer russischen Schiffen die Anlandung in westlichen Häfen zu verweigern. Dies sollte man für europäische und amerikanische Häfen ins Auge fassen, sagte die Kandidatin für den CDU-Vorsitz am Sonntagabend in der ARD.