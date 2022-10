Ukraine Scholz: „Wiederaufbau wird eine große, große Aufgabe”

22. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht im Wiederaufbau der Ukraine nach dem Ende des Angriffskriegs eine jahrzehntelange Aufgabe der Weltgemeinschaft. Bild: Bild: dpa

Kanzler Olaf Scholz (SPD) sieht im Wiederaufbau der Ukraine nach dem Ende des Angriffskriegs Russlands eine jahrzehntelange Aufgabe der Weltgemeinschaft. „Der Wiederaufbau wird eine große, große Aufgabe”, sagte Scholz in seinem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast vor der für diesen Dienstag in Berlin geplanten internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau des Landes. „Wir werden sehr viel investieren müssen, damit das gut funktioniert.” Das könne die Ukraine und auch die Europäische Union nicht allein. „Das kann nur die ganze Weltgemeinschaft, die jetzt die Ukraine unterstützt. Und sie muss es für lange Zeit tun.”