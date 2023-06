Ukrainekrieg: „Wir bauen alles wieder auf – auch wenn es erneut zerstört wird“

Wird es bei der Geberplattform auch das geplante Business-Advisory-Board geben?

Ja, wir müssen in diesem Prozess genau verstehen, was die Wirtschaft braucht, um zu investieren. Daraus soll sich dann die wesentliche private Finanzierungssäule für den Wiederaufbau entwickeln. Klar ist auch, dass es noch weitere staatliche Mittel braucht, aber so weit ist man heute noch nicht.



Gibt es noch deutsche Firmen in der Ukraine?

Ja, und diese gar nicht so wenigen deutschen Unternehmen, die dort sind, bleiben auch – sie wollen keine stranded investments und hoffen natürlich auch auf gute Geschäfte nach dem Krieg. Das muss in fairen Bahnen laufen. Dafür ist aber zuvorderst die ukrainische Regierung zuständig.