Ukrainekrieg ZEW-Konjunkturerwartungen brechen so stark ein wie nie

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, blickt mit Sorgen vor allem auf die Industrie. „Der Krieg in der Ukraine ist eine schwerwiegende Belastung für die ohnehin angeschlagenen Lieferketten“, schrieb er. So fehlten der Autoindustrie in der Ukraine hergestellte Kabelbäume. Zudem könnten die Energiekosten nicht in allen Branchen an Kunden weitergereicht werden. Es bestehe die Gefahr von Produktionsstopps.