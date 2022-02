Ukrainekrise Warum Deutschland seine Helme behalten kann

Populär macht den Helm offenbar seine Qualität. „ein gelunger Helm“, urteilt Spartanat.com – in etwas unsicherer Rechtschreibung. Die Enthusiasten aus Österreich loben im Vergleich mit zwei populären westlichen Herstellern: „wenn Team Wendy und Ops CORE ein Kind bekommen würden, sehe es genau so aus, das Beste aus beiden Welten.“ In einem ausführlichen Test loben die Prüfer die „wertige“ Ausführung und den sehr guten Tragekomfort. Die Sicherheit „nach NATO Standard“ soll ein Test aus den USA garantieren. Und was die Fans besonders freut: TOR kostet nur einen Bruchteil vergleichbarer westlicher Produkte.