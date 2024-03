Ukrainische Geflüchtete am Arbeitsmarkt „Langwierige und teure Anerkennungsprozesse“

Bislang bleibt es allerdings bei dem Rechenspiel: In keinem europäischen Land sei es bisher gelungen, die gute Ausbildung der Geflüchteten aus der Ukraine in größerem Maße fruchtbar zu machen, kritisiert Thränhardt. Stattdessen arbeiteten die Menschen überwiegend in eher gering bezahlten Berufen, in Hotels und Gaststätten, bei einfachen Dienstleistungen, in der Landwirtschaft, bei Zeitarbeitsfirmen.