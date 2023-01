Ukrainischer Botschafter zur Marder-Lieferung „Deutsche Waffen retten Leben“

Es ist am 24. Februar ein Jahr her, dass Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Wie groß sind die Chancen, dass der Krieg in diesem Jahr beendet wird?

Die Einstellung der Ukrainer, den Krieg in diesem Jahr zu gewinnen, ist sehr groß. Aber nicht alles liegt an den Ukrainern. Wir brauchen weiterhin militärische Unterstützung. Denn der Frieden muss erkämpft werden. Und das machen wir Ukrainer stellvertretend für alle Europäer.